Myanmar: Neue Schlangenart entdeckt

Umfragen haben ergeben, dass die Angst vor Schlangen sogar die vor Haien toppt. Aber auch wenn wir Begegnungen mit Würge- oder Giftschlangen außerhalb des Zoos gerne meiden, über ihre Farben- und Formenvielfalt, über ihre beeindruckenden Fähigkeiten will stets mehr herausgefunden sein. So hat nun ein internationales Team der Universität East Yangon in Myanmar zusammen mit Gunther Köhler von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung eine neue Schlangenart, Myanophis thanlyiensis, entdeckt und erstmals beschrieben.

Schlangen tauchen bei Feldarbeiten auf

Myanmar hängt im Vergleich zu benachbarten Ländern bei der Erforschung der Artenvielfalt hinterher. Dabei beherbergen die Feuchtgebiete Myanmars, also Sümpfe und überflutete offene Flächen, zum Beispiel eine große Bandbreite von aquatischen und semi-aquatischen Schlangenarten: In Reisfeldern etwa sind hier unter anderem Wasserschlangen, aber auch Schlammnattern zu finden. Zu Letzteren, dachten die Forscher, müssten auch die vier Schlangen-Individuen gehören, die bei Feldarbeiten in der Nähe des Universitäts-Campus East Yangon auftauchten. Doch unter anderem ihre glatten Rückenschnuppen, ihr relativ kurzer Schwanz sowie das zweilappige Begattungsorgan Hemipenis machten klar: Es handelt sich um eine eigenständige Art und Gattung, so Gunther Köhler.