Mindestens 59 gut erhaltene Sarkophage in Ägypten entdeckt

Bereits im September wurden die neuen Funde in Ägypten vermeldet, am 3. Oktober gab es dann die Präsentation vor aller Welt und Kameras. 2.600 Jahre lang schlummerten die Holz-Sarkophage in Ruhe vor sich hin, dann wurden sie in elf Metern Tiefe hinter einer versiegelten Nische geborgen. Im August fanden Archäologen bereits 13 Sarkophage in Sakkara, nun stieg die Zahl auf 59. Alle waren verschlossen. Die meisten gehörten zu Priestern und hohen Offiziellen.

Mumien in den meisten Sarkophagen

Chalid al Anani, der ägyptische Minister für Tourismus und Antiquitäten, teilte mit, dass eine noch unbekannte Zahl weiterer Sarkophage geborgen werden müsste. Die jetzt präsentierten befinden sich in erstaunlich gutem Zustand, weisen noch Originalfarben auf. Sie wurden mit Hieroglyphen und Reliefbildern bemalt. In den meisten befinden sich Mumien. Ein Sarkophag wurde vor den Journalisten geöffnet, in dem sich ebenfalls eine gut erhaltene Mumie befand.