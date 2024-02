Sensationsfund: Einziges "bayerisches" Säugetier wiederentdeckt

Gleich vorneweg: Nein, der Wolpertinger wurde nicht gefunden! Für Forschende ist die Neuentdeckung aber nicht weniger spannend: "Microtus bavaricus", die Bayerische Kurzohrmaus, zählt zu den seltensten Säugetieren der Welt. Obwohl in Tirol in den letzten Jahrzehnten einige Exemplare gefangen wurden, galt sie auf bayerischem Boden seit ihrer Entdeckung durch den Zoologen Claus König als verschwunden. In den 1960er-Jahren hatten Claus König und seine Frau, Ingrid König, eine ungewöhnliche Mausart identifiziert, die sie aufgrund ihres Fundortes Bayerische Kurzohrmaus oder "Bavaricus" nannten.

Identifizierung der Bayerischen Kurzohrmaus durch DNA-Analyse

Erst kürzlich jedoch, im Herbst 2023, ging dem Biologen David Stille ein Exemplar der Bayerischen Kurzohrmaus in die Falle: "Wir haben ja selbst nicht mehr so richtig daran geglaubt, dass es noch klappen könnte", sagt Stille. Anfangs nutzte das Forschungsteam Kamerafallen, um dann nach vielversprechenden Aufnahmen der gefangenen Mäuse auf Lebendfallen umzurüsten.

Die Identifizierung der infrage kommenden Nager erfolgte daraufhin durch DNA-Analysen von Kotproben, deren Ergebnisse mit Exemplaren abgeglichen wurden, die seit 1962 in der Bayerischen Staatssammlung liegen. "Die Genetik war ganz eindeutig, 100 Prozent Übereinstimmung", freut sich David Stille über den Fund.