Komet C/2022 E3 (ZTF) ist fürs bloße Auge sichtbar

Der Komet C/2022 E3 (ZTF) bewegt sich sehr weit über den Sternenhimmel. Jetzt, Ende Januar, zieht er gerade durch das Sternbild Drache und wandert am "Kleinen Bären" (Kleiner Wagen) vorbei. An dessen Deichselstern, dem Polarstern, zieht er Ende Januar vorüber. Der Komet ist die ganze Nacht zu sehen: Wie die Sterne um ihn kreist der Komet im Lauf der Nacht um den Polarstern und geht nicht unter.

Im Februar sinkt der Komet allmählich tiefer in den Süden bzw. Westen: C/2022 E3 (ZTF) wandert durch das Sternbild Giraffe weiter zum Stier, wo er am 11. Februar dicht bei unserem Nachbarplaneten Mars steht. Dann allerdings ist der Komet C/2022 E3 (ZTF) vermutlich schon wieder zu lichtschwach fürs bloße Auge. Je später im Februar man ihn noch sucht, umso früher am Abend sollte man losziehen.

Komet auf schräger Bahn unterwegs

Wie sein Name verrät, wurde Komet C/2022 E3 (ZTF) erst im Jahr 2022 entdeckt. Kein Wunder, denn seine Umlaufbahn um die Sonne ist so groß, dass er ihr nur alle 50.000 Jahre nahe kommt. Dabei bewegt sich der Komet beinahe senkrecht zur Planetenebene (Ekliptik). Und er läuft rückwärts: Während die Planeten gegen den Uhrzeigersinn um die Sonne kreisen, wandert C/2022 E3 (ZTF) retrograd im Uhrzeigersinn um sie herum. Seinen sonnennächsten Punkt erreichte der Komet schon am 12. Januar, inzwischen entfernt er sich bereits wieder von der Sonne.

Schmutziger Schneeball vom Rande des Sonnensystems

Anders als die Planeten bewegen sich Kometen auf stark elliptischen oder parabel-förmigen Umlaufbahnen um die Sonne. Sie kommen vom äußersten Rand des Sonnensystems, ziehen dann nah an der Sonne vorbei und entfernen sich anschließend wieder in die Außengebiete des Sonnensystems.

Durch die Annäherung an die Sonne bilden diese eher kleinen, uralten Objekte ihren Schweif aus: Kometen kann man sich wie schmutzige Schneebälle vorstellen, die in Sonnennähe nicht einfach schmelzen, sondern ihr Eis fast explosionsartig vergasen. Dabei wird so viel Staub und Dreck von ihrer Oberfläche mitgerissen, dass sich der Millionen Kilometer lange Schweif ausbildet. Diese "Dreckspuren" bleiben zurück und sorgen manchmal selbst noch jahrelang für ein tolles Schauspiel - als Sternschnuppen-Regen.