Was hilft gegen Kleidermotten? Hausmittel und Tipps

Um einen Befall des heimischen Kleiderschranks mit Motten zu verhindern, sind Fliegenklatsche und Zeitung meist nutzlos. Denn die träfen nur die Männchen, die auf der Suche nach einer paarungswilligen Partnerin sind. Dabei sind die Weibchen das Problem, denn sobald sie befruchtet sind, richten sie es sich gemütlich zwischen Spalten und Ritzen eben im Kleiderschrank ein und produzieren dort ihren Nachwuchs. Und die Raupen der Kleidermotte sind es, die für die Löcher in den Klamotten verantwortlich sind. Was gegen Kleidermotten hilft - ein FAQ.

Kleidermotten sind kein Anzeichen mangelnder Hygiene

In der Wärme von Wohn- und Lagerräumen legt ein Weibchen bis zu 300 Eier ab - jedes einzeln, beispielsweise auf Kleidung oder Möbeln. Nach 14 Tagen schlüpft der Nachwuchs. Auf der Speisekarte der Motten-Raupen stehen bevorzugt tierische Fasern, wie sie in Wollpullis oder in Klamotten aus Pelz und Leder verarbeitet sind. Kleidermotten sind kein Anzeichen mangelnder Hygiene, sondern zeigen, welche Stoffe im Schrank hängen: Durch Baumwolle und synthetische Textilien frisst sich die Raupe höchst selten.

Nach etwa drei Monaten beginnt die Verpuppung. Dafür baut sich der künftige Nachtfalter bis zu 15 Zentimeter lange Röhren. Schlüpft die Kleidermotte, ist sie für Textilien keine Gefahr mehr. Das Mundwerkzeug des Tiers ist verkümmert und zur Aufnahme von Nahrung nicht mehr geeignet - etwa zwei bis drei Wochen später stirbt die Kleidermotte. Doch trotz der kurzen Lebenszeit haben Motten genügend Zeit, sich zu paaren und die Eier für die nächste Generation zu legen.

Die chemische Keule: Mottenkugeln und Co.

Aber was hilft gegen die Motten oder eher gegen die Motten-Raupen: Im Handel gibt es eine Vielzahl chemischer Mittel, um die Brut des Nachtfalters wirksam zu bekämpfen und vorzubeugen. Doch in den Produkten wie Mottenkugeln sind oft Substanzen, die gesundheitsschädlich wirken können.