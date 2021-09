Kako razgovarati s ljudima koji vjeruju u teorije urota?

Mnogi ne znaju kako se postaviti prema bliskim ljudima koji svjesno ili nesvjesno šire takve nepouzdane i neprovjerene informacije uživo na obiteljskim druženjima, u kafićima ili preko društvenih mreža. Osnovni problem u diskusijama s ljudima koji vjeruju teorijama urota je prema psihologu i istraživaču teorija urota Mariusu Raabu sa sveučilišta Bamberg taj što oni vjeruju onome što je u načelu nedokazivo. "Zato se teško njima suprotstaviti argumentima, jer ja ne mogu dokazati da iza nečeg nema ništa skrivenog odnosno da nema nikakve urote", kaže Raab. Tako se često pojavljuje osjećaj da se diskusija vrti u krug. Zato je zajedno sa stručnjacima BR24#Faktenfuchs (faktograf) sastavio 12 savjeta koji mogu biti od pomoći u takvim raspravama.

1) Dobro je reagirati jer se šutnja često tumači kao slaganje

Načelno je dobro da se reagira, kaže Raab. Ako netko primjerice u nekoj chat-grupi postavi sumnjive poveznice (linkove) i nitko se ne suprotstavi to naš mozak onda obično tumači kao slaganje. "Tada će se ta osoba osjetiti učvršćena u svojem uvjerenju." Ako nitko ne reagira to može potaknuti osobu koja širi takve teorije da nastavi s dodatnim novim poveznicama, kako bi ipak isprovocirala neku reakciju ili dobila neki odgovor.

2) Diskusija s realističnim ciljevima

Tko želi raspravljati s osobom koja vjeruje u teorije urota ne smije očekivati previše odjednom, kaže Ingrid Brodnig. Promjena stava je spori proces za koji je potrebno strpljenje i mnogo razgovora - ako se ikada i uspije u tome. Mnogo će biti urađeno već i onda ako se u osobu koja zastupa takve teorije uvuče sumnja. Zato Brodnig savjetuje da se postave realistični ciljevi, kao npr. da se izvuče samo jedan aspekt i onda se o njemu diskutira i pri tome ukazuje na proturječja sadržana njemu.

3) Postavljajte pitanja

To bi prema Brodnig i Raabu začilo da ne inzistirate na svojim argumentima nego da pažljivo slušate sugovornika i svojim pitanjima upućujete na nedosljednosti u njegovom izlaganju, kao npr. što je tebi u tome logično, zašto bi navodni urotnici činili to i to, kakva im korist od toga? "Ako postavljate takva otvorena iskrena pitanja možete navesti sugovornika da i on sebi postavi ista pitanja", kaže Brodnig.

4) Skakanje s teme na temu

Korisno je poznavanje tipičnog ponašanja teoretičara urota. Jedno od toga je skakanje s teme na temu. To znači da kada se takva osoba nađe u škripcu tada često jednostavno prelazi na neku drugu temu umjesto da odgovori protuargumentima. Savjet Brodnigove: "Pokušajte svakako vratiti razgovor na temu tako da primjerice pitate: možeš li pojasniti što si ono na početku rekao/rekla? To bi me zanimalo, o tome bih rado još malo popričao/-la."

5) Bombardiranje poveznicama (linkovima)

Sličan savjet važi i za tkzv. bombardiranje linkovima - to je ono kad vam osoba u nekoj internetskoj raspravi umjesto odgovora ili argumenata šalje mnogobrojne linkove. Brodnig zato savjetuje da ne reagirate na sve te poveznice nego izaberete jednu i onda postavite pitanje vezano uz to, npr. "zašto si poslao baš taj link? tko stoji iza njega? zašto baš njemu vjeruješ?"

6) Pozivanje na zdrav razum i kritički duh

Tko vjeruje u neku od teorija urote obično sam sebe smatra čovjekom koji je skeptičan i kritičan do različitih službenih institucija od politike do znanosti. Brodnig savjetuje da se upravo tu karakternu crtu protivnika u raspravi istakne, npr. "Znam da posjeduješ zdrav razum i da kritički promišljaš sve što nam se prezentira. Zašto posebno vjeruješ osobi koja ti je dala tu informaciju, što je tu toliko vjerodostojno?" Solidan uspjeh bi već bio ako bi nagnali tu osobu da kritički promisli o tom svom problematičnom izvoru.

7) Postaviti najvažniji argument u središte

Opasnost u takvim raspravama može biti da se postavite previše defanzivno, dakle da negirate lažne činjenice i pogrešne stavove a da pri tome zaboravite navesti vlastite argumente. Brodnig savjetuje zato da se ne iscrpljujete samo u negiranju lažnih činjenica nego da postavite vaš glavni argument u središte. Za to se trebate pripremiti i u pogodnom trenutku iznijeti vaš glavni argument.

8) Paziti na "tehnobable"

Ljudi koji šire teorije urota često se razbacuju tehničkim (naizgled) stručnim izrazima. Tu strategiju nazivamo "tehnobable" (prema engleskom technology /tehnologija/ i babble /brbljanje/). Stručnim izrazima teoretičar urota želi sebe prikazati kao stručnjaka. "Zato pazite kada se netko razbacuje stručnim izrazima jesu li oni korektno upotrijebljeni i imaju li sadržajni smisao", kaže Brodnig. Ako vam neka riječ ili neki izraz nisu poznati ne dajte se smesti, potražite značenje tog izraza u odgovarajućem rječniku ili guglanjem.

9) Preferirajte privatni umjesto grupnog chata

Stručnjaci preporučuju da osobu koja u chat-grupi širi lažne informacije pozovete na privatni chat. Naime, tako je lakše doprijeti do osobe, jer ako ćete to činiti u grupi tada se osoba može osjećati previše izloženom te neće prihvatiti nikakve protuargumente, smatra Brodnig.

10) Razmislite kome se obraćate

U živim raspravama, npr. kod obiteljskih druženja je puno teže ostati s jednom osobom nasamo nego na chatu. Brodnig smatra da je pri tome najvažnije do koga želite doprijeti. Ako primjerice ujak širi neke glasine, je li zbilja najvažnije da se njega razuvjerava ili da druge osobe u krugu, npr. vlastiti roditelji ne postanu nesigurni. Zato argumentacija u takvim slučajevima treba ići prema ostalim osobama, pri čemu ćete se pozivati na njihove vrijednosti ili izvore kojima oni vjeruju (npr. "to isto piše u novinama koje ti rado čitaš"). Takav pristup povećava vjerojatnost da će vaša argumentacija biti prihvaćena.

11) Pokazati poštovanje

Ako nekome kažete da vjeruje u pogrešne stvari postoji opasnost da ta osoba to može shvatiti kao napad na sebe a ne na njezine stavove i da vas dalje neće slušati. Stoga je važno pokazati da se ne slažete s njenim stavovima ali da nju cijenite kao osobu. "Recite npr, znam da želiš samo sve najbolje za svoju obitelj i prijatelje, a onda kontrirajte na konkretnu temu", savjetuje Brodnig. Također, nemojte nikada osobu omalovažiti na način da je označite za teoretičara urote. "U tom trenutku će se rascjep samo povećati, a na vašu argumentaciju osoba će ostati gluha i nećete ništa postići", kaže Brodnig.

12) Ostati u kontaktu

No, unatoč razgovorima i argumentaciji moramo računati s time da određene osobe neće promijeniti svoje stavove. Ipak i dalje treba ostati u kontaktu - kako to izvesti bez svađe? Marius Raab sa sveučilišta Bamberg preporuča da se otvoreno prihvati činjenica kako se ne možemo složiti oko konkretne stvari i da se okrenemo drugim temama. Važno je ostaviti poruku da cijenimo osobu i da smo i dalje tu za nju - nevezano uz to što nemamo u svemu ista uvjerenja i što se ne slažemo u svim stvarima. Ako je teško naći neke teme gdje se slažete onda mogu pomoći neke zajedničke aktivnosti poput sporta ili angažmana u nekom društvu. "Nešto, gdje će osoba primijetiti: važno je da postojim. A moje djelovanje ima i pozitivne rezultate", kaže Raab.

Zaključak

Dobro je reagirati na nekoga tko vjeruje u teorije urota te mu se suprotstaviti - no važno je pri tome da se to čini s poštovanjem prema osobi. U takvoj raspravi treba postaviti realistične ciljeve, držati se jedne teme i postavljati poticajna pitanja. Nije dobro ići samo negacijom na izlaganja nego prezentirati i svoje argumente. Na grupnom chatu preporuča se teoretičara urote izdvojiti i javiti mu se privatno. Ako vas netko na chatu zasipa sumnjivim linkovima treba izabrati samo jedan i koncentrirati svoju argumentaciju na taj jedan. U većim grupama važno je koga želite (raz)uvjeriti: onoga koji postavlja takve teorije ili one koji bi time mogli biti poljuljani. I na kraju: ako se i ne možete složiti važno je i dalje održati vezu/kontakt.