Geothermie - Energie aus dem Erdinneren

Tief unten im Erdkern herrschen Temperaturen von mehreren tausend Grad Celsius. Diese Hitze strahlt weit hinauf und heizt Wasser unter der Erdoberfläche auf. Schon in 50 Meter Tiefe lässt sich dieses Wasser mit oberflächennaher Geothermie nutzen. Ab einer Tiefe von 400 Metern spricht man von Tiefengeothermie. Bis mehrere Kilometer Tiefe unter der Erde gibt es heißes Thermalwasser, das als Energiequelle dienen kann.

In Deutschland sind nur wenige Regionen für die Nutzung der Geothermie so gut geeignet wie Südbayern. Im süddeutschen Molassebecken, das sich von der Donau bis zum Alpenvorland erstreckt, gibt es zahlreiche Heißwasservorkommen in der Tiefe.

Geothermie-Zentrum München

Die meisten Geothermie-Anlagen finden sich in und um München. Das Thermalwasser in 2.000 bis über 3.000 Metern Tiefe ist im Norden Münchens rund 80 Grad heiß und im Süden sogar bis zu 140 Grad.

Die Stadtwerke München nutzen die Erdwärme mit mehreren Geothermieanlagen, beispielsweise in Riem, Sauerlach und Freiham. Seit 2021 ist die Geothermieanlage auf dem Gelände des Heizkraftwerks Süd in München-Sendling in Betrieb, die nach Angaben der Stadtwerke die leistungsstärkste in ganz Deutschland ist.