G7-Gipfel: Fotos zeigen keine Corona-Regelverstöße

Hygieneregeln, Impfungen und Tests

Doch was ist dran an der Unterstellung, dass die Politiker auf den Fotos die geltenden Coronaregeln verletzen würden? Martina Fietz, stellverstretende Sprecherin der Bundesregierung, beantwortet eine diesbezügliche Frage des BR wie folgt:

"Wir wissen, dass bei dem G7-Gipfel ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet worden ist, dass es Tests gab, dass es Impfungen gab für die Erwachsenen – die natürlich in den Heimatländern schon vorgenommen wurden. Also, von daher sehen wir da keine Gefahr. Und wenn sie heute nach draußen schauen, dann werden sie auch hierzulande viele Menschen finden, die in der Außengastronomie eng beieinandersitzen." (Martina Fietz, Stellvertretende Regierungssprecherin)

G7-Sprecher: Alle geltenden Regeln wurden eingehalten

Auf #Faktenfuchs-Anfrage erklärt ein Sprecher des G7-Mediateams in Großbritannien, dass alle derzeit in Cornwall geltenden Regeln eingehalten wurden. Laut der Webseite des Cornwall Councils, der Lokalregierung von Cornwall, dürfen sich derzeit bis zu 30 Menschen draußen treffen. Es ist zwar empfohlen – insbesondere bei großen Menschenansammlungen – Masken zu tragen und Abstände einzuhalten. Zwingend erforderlich ist es jedoch nicht mehr. In diesem Fall bestätigt der Sprecher zudem: Alle anwesenden Politiker seien täglich getestet worden.

Wie viele der Politiker bereits vollständig geimpft sind, kann der Sprecher allerdings nicht sagen. Ein vollständiger Impfschutz sei keine Bedingung für eine Einreise nach Großbritannien. Sicher ist: Einige – wie etwa der britische Premier Boris Johnson – sind es. Andere – wie etwa die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind Medienberichten zufolge mindestens einmal geimpft.

Auch in Deutschland wären Regeln nicht gebrochen worden

Übrigens hätten die Politiker – zumindest in der Konstellation auf den Bildern – wohl auch nach deutschem Recht nicht gegen Coronaregeln verstoßen. Denn die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Cornwall laut der britischen BBC derzeit bei 33 – und damit unter der in Deutschland wichtigen Schwelle von 50. In Bayern gilt in diesem Fall: Bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten dürfen sich treffen, vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Auf den Fotos in Cornwall sitzen meist sogar nur 5 Personen zusammen.

Fazit: Dass die Politiker und Politikerinnen sich dabei ablichten ließen, wie sie beim gemeinsamen Essen ohne Maske und Abstand draußen sitzen, mag einige ärgern – geltende Coronaregeln haben sie zumindest auf den Fotos, die kritisiert werden, damit aber nicht gebrochen. Die besagen in England derzeit: Im Freien dürfen bis zu 30 Personen zusammenkommen. Masken und Abstand einhalten sind dabei zwar empfohlen – zwingend erforderlich sind sie nicht. Die Gipfelteilnehmer seien täglich getestet worden, erklärt zudem der Sprecher des G7-Mediateams.