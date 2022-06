Münchner Wissenschaftstage öffnen wieder für Besucher

Das Deutsche Museum Verkehrszentrum und die Alte Kongresshalle in München öffnen ab Freitag ihre Türen für alle Wissbegierigen, die Vorträgen und Diskussionsrunden lauschen oder an Workshops, Experimentier- und Mitmachstationen bei den "Münchner Wissenschaftstagen mit Forscha – Das Entdecker-Reich" teilnehmen wollen. Die Themen reichen von Künstlicher Intelligenz (KI), Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz über Robotics, Quantentechnologie, Mobilität, Gesundheit bis hin zu Kunst, Schule, Ausbildung und Studium.

Spaß rund um Wissenschaft für jedes Alter

Dabei sollen Wissensvermittlung und Spaß im Vordergrund stehen, aber auch Berufe in der Wissenschaft hautnah vorgestellt, Innovationen anfassbar und Zukunft erlebbar gemacht werden. Und es kann mit den Forschenden vor Ort auf Augenhöhe gesprochen und diskutiert werden, wie beispielsweise Samstagabend beim Science & Technology Slam. Dabei geht es um die Frage: Kann Wissenschaft auch witzig sein? Das finden die Slammer, Naturwissenschaftler und Experten in Kurzvorträgen heraus.

Wohin führt uns das Metaversum?

Es gibt aber noch mehr: Am Samstagnachmittag wartet beispielsweise ein Vortrag zum vielzitierten Metaversum - der Verschmelzung von Realität und Digitalität. Denn das Internet stößt an seine Grenzen, sowohl technisch als auch soziokulturell und sozioökonomisch. Was verspricht dann das neue Metaversum? Was soll es können und wo liegen seine Grenzen?

Debatten über nachhaltige Energieversorgung

Auch aktuelle Entwicklungen werden abgedeckt: Kann die Energieversorgung in Deutschland zu einhundert Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen werden? Diese Frage wird am Sonntagvormittag erörtert. Zwar besteht unsere Stromversorgung aktuell zu 40 bis 50 Prozent aus erneuerbaren Energien, die wiederum macht aber nur etwa ein Fünftel des Gesamtenergiebedarfs aus.

Wie können also auch Fahrzeuge, der Industriebedarf und Heizungen aus erneuerbaren Energien angetrieben werden? Dazu braucht es gewaltige Anstrengungen bei der Stromerzeugung, aber auch die Minimierung des Verbrauchs und der Korrelation von Erzeugung und Verbrauch. Hier werden Beispiele präsentiert, Auswirkungen und zukünftige Ziele vorgestellt.

Jungen Menschen Lust auf Wissenschaft machen

"Haie streicheln? Seegras pflanzen? Die Welt retten?" Unter diesem Titel findet eine Podiumsdiskussion über die aufregende Welt der Wissenschaft statt, bei der es darum geht, junge Menschen für die Wissenschaft zu begeistern. Im Austausch mit dem Publikum wird anhand von spektakulären Bildern und Videos gezeigt, wie vielseitig und spannend es sein kann, in der Wissenschaft zu arbeiten.

Natürlich warten auch diverse Mitmachaktionen am Wochenende auf alle Interessierten: Vom digitalen Escape Room über verschiedene Institute, Hochschulen und Ministerien, die sich vorstellen, bis hin zu Workshops und informativen Ständen.

Das gesamte Programm ist hier abrufbar. Die Türen sind von Freitag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.