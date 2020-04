Flamingos führen jahrelange Freundschaften

Pink, pinker, Flamingo

Übrigens sind Flamingos gar nicht von Geburt an pink: Geboren werden sie grau-weiß. Erst mit der Zeit färbt sich ihr Gefieder. Das hängt mit den Nahrungsvorlieben und den Genen zusammen. Zum einen verspeisen Flamingos gerne Krebse und Algen, in denen rote Farbstoffe enthalten sind - Carotinoide. Zum anderen entscheiden ihre Gene über die Intensität und Verteilung der Farbe. Manche haben nur pinke Tupfen, andere - wie der Kubaflamingo - sind richtig rot oder nur zart hellrosa. Das ist zum Beispiel beim Zwergflamingo der Fall, der kleinsten Art.

Standhaft auf einem Bein

Als Kinder dachte man ja immer, dass Flamingos etwas seltsam wären, weil es so aussieht, als würde ihr Knie in die falsche Richtung gebeugt werden können. Das stimmt aber gar nicht. Denn das, was da gebeugt ist, ist gar nicht ihr Knie, sondern ihr Fußgelenk. Darunter - was man fälschlicherweise für den Unterschenkel halten könnte - befindet sich der Laufknochen und daran schließen sich erst die Zehen an. Das eigentliche Knie samt Oberschenkel befindet sich unter dem Gefieder. Deshalb stehen Flamingos auf einem Bein auch sicherer als auf beiden, denn ist eins angewinkelt, verlagert sich der Körperschwerpunkt vor das Knie. Dadurch muss keine Kraft aufgewendet werden, um stabil zu stehen.