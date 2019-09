Faktenfuchs: Ist "Bio" auch gesünder?

Die Nachfrage nach Bio-Produkten steigt, deshalb werden bei einer Firma im nordschwäbischen Rain am Lech ab sofort Bio-Zuckerrüben verarbeitet. Bei Facebook hoffte BR24-Nutzer Anton, dass der Zucker dann auch gesünder sei. Nutzer Birger dagegen schrieb: "Bio und Zucker zusammen, das passt vorne und hinten nicht. Wann kommt das erste Bioinsulin, um Zuckerkranken zu helfen?" Der #Faktenfuchs geht der Frage nach, was "Bio" in Deutschland bedeutet und ob Bio automatisch "gesünder" ist?

Eine EU-Verordnung regelt, was "Bio" ist

Bei Lebensmitteln sind "Bio" und "Öko" in der Europäischen Union geschützte Begriffe. Die dazugehörige EU-Verordnung wird ständig aktualisiert. In ihr ist festgelegt, welche Lebensmittel mit einem dazugehörigen EU-Siegel gekennzeichnet werden dürfen. Seit dem 1. Juli 2012 tragen alle vorverpackten Biolebensmittel, die in einem EU-Mitgliedstaat hergestellt worden sind, das EU-Bio-Logo.

Die Basis der Verordnung ist eine ökologische und biologische Produktion und damit ein nachhaltiges Bewirtschaftungssystem für die Landwirtschaft. Bio-Landwirte setzen keinen Mineraldünger ein. Bio-Bauern düngen mit Mist, Gülle, Hornmehl, Knochenmehl und pflanzlichem Kompost. Gegen Unkraut, Pflanzenkrankheiten und Schädlinge verwenden sie keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, sie setzen stattdessen auf abwechslungsreiche Fruchtfolgen und robuste Sorten. Allerdings wird auch im Bioanbau gespritzt: mit vielen verschiedenen sogenannten Pflanzenstärkungsmitteln. Und mit Kupfer gegen Pilzkrankheiten, was nicht unbedenklich ist.

Bei der Tierhaltung gibt es eine lange Liste von Vorschriften. Kälber oder Ferkel von konventionell wirtschaftenden Betrieben dürfen nicht von ökologisch wirtschaftenden Mast- oder Milchvieh- Betrieben zugekauft werden – ausgenommen zu Zuchtzwecken, wobei dann allerdings spezielle Vorschriften eingehalten werden müssen. Um ihre Erzeugnisse als Bio-Produkte vermarkten zu können, müssen die Landwirte ihre Tiere zu 100 Prozent mit Bio-Futter füttern und zwar mit Futter, das überwiegend aus dem eigenen Betrieb stammt. Die Tiere sollten, wann immer es möglich ist, Zugang zu Freigelände oder Weideflächen haben. Im Krankheitsfall dürfen nur unter strengen Bedingungen Antibiotika eingesetzt werden.

Staatliches Bio-Siegel: Bayern ist Spitzenreiter

Das deutsche staatliche Bio-Siegel gibt es seit 2001. Es kann auf freiwilliger Basis zusätzlich zum seit 2012 verpflichtenden EU-Bio-Logo genutzt werden. Das deutsche Bio-Siegel orientiert sich ebenfalls an den Mindeststandards der EU-Verordnung.

Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft haben bis zum April 2019 in Deutschland insgesamt 5.277 Unternehmen fast 80.000 Produkte mit dem staatlichen Bio-Siegel kennzeichnen lassen. 19 Prozent aller Unternehmen, die das staatliche Siegel nutzen, kommen aus Bayern – damit ist der Freistaat Spitzenreiter in Deutschland.