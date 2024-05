Birnenverfall: Das Ende von Guter Luise und Williams Christ?

In Bayerisch-Schwaben sieht Karin Wudler, Obstbauberaterin am Landwirtschaftsamt Lindau, immer wieder Bäume, die am Birnenverfall leiden. Und zwar auf Streuobstwiesen, in Gärten und im Erwerbsanbau. "Also Birnen in Schwaben sind eigentlich verbreitet befallen und das stellen wir zunächst natürlich anhand dieser frühzeitigen Rotlaubigkeit fest", sagt Wudler.

Wo Birnen sind, ist Birnenverfall

Das Problem beschränkt sich nicht auf Schwaben. Der Birnenverfall (auf englisch "Pear decline") ist inzwischen ein europaweites Phänomen. Schätzungen zufolge sind zum Beispiel in der Schweiz 60 bis 80 Prozent der Hochstamm-Birnbäume davon betroffen.

Nach Auskunft der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hat der Birnenverfall in ganz Bayern schon um sich gegriffen. Besonders in den letzten Jahren, denn die Auswirkungen des Klimawandels setzen den Birnbäumen zusätzlich zu. "Also im Streuobst ist es so, dass wir feststellen, wenn zusätzliche Stressfaktoren wie Trockenheit dazukommen, dann verläuft diese Symptom-Ausbildung sehr viel schneller."

Nach ein paar Jahren gehen die Bäume ein. Auch im Erwerbsanbau sterben junge Birnbäume am Birnenverfall, sagt Karin Wudler. Experten gehen davon aus, dass der Befall jedoch oft nicht erkannt wird. Der Birnenverfall, eine Krankheit, die von Amerika nach Südeuropa gekommen ist, bedroht ungefähr seit der Jahrtausendwende verstärkt auch unsere Birnbäume. Die befallenen Bäume sterben ab – oft bevor der Befall erkannt wird.

Verdächtig: Rote Blätter schon im August

Wenn sich das Birnbaumlaub bereits im August rot färbt und nicht wie üblich erst im Oktober gelb-orange, kann das ein Zeichen für Birnenverfall sein. Ein schwacher Wuchs oder eine lichte Krone sind weitere Indizien.

Bilden Sorten, die eigentlich große Früchte haben, wie Abate Fetel, Conference oder Alexander Lucas, kleine Birnen, dann deutet das auch auf Birnenverfall hin. Diese Symptome können jedoch auch andere Ursachen haben, hundertprozentige Sicherheit verschafft nur ein PCR-Test im Labor.