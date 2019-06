Biertrinkende Kelten waren auch Fans von importiertem Wein

Unterschiedliches Trinkverhalten - abhängig von der Standesschicht

Bei ihren Untersuchungen stellten sie erhebliche Unterschiede im Trinkverhalten der verschiedenen Bewohnergruppen fest. Die Soldaten, die am Tor der stadtähnlichen Ansiedlung lebten, hätten wahrscheinlich Hirsebier getrunken, sagte Stockhammer. Diese Biersorte wurde den Forschern zufolge wahrscheinlich von Menschen mit niedrigem Status konsumiert. Bier auf Gerstenbasis tranken anscheinend die etwas höher gestellten Bewohner. Entsprechende Reste wurden in Gefäßen aus dem Handwerkerviertel entdeckt. Wein, damals importiert nicht nur aus Griechenland, sondern auch aus Italien und Südfrankreich, fand sich dort vor allem in Kochgefäßen - sodass die Wissenschaftler vermuten, dass damit auch gekocht wurde.

Auch Frauen durften "trinken"

Trinkgefäße dienten sowohl Männern als auch Frauen als Grabbeigaben, sodass Stockhammer davon ausgeht, dass Frauen auch an Festen mit Alkoholkonsum grundsätzlich teilnehmen durften. Es gebe "keinen Grund anzunehmen, dass Frauen nicht auch bei Gelagen dabei sein durften".

Die Kelten mochten es süß

Neben Bier und Wein fanden die Forscher in den Gefäßen auch andere Lebensmittelreste wie Olivenöl und Milch - aber auch Bienenwachs. Diese fand sich in der Hälfte der heimischen Töpfergefäße, was möglicherweise darauf hindeutet, dass Met ein beliebtes fermentiertes Getränk war oder dass die frühen Kelten ihre Getränke gern mit Honig süßten.