Begegnung mit einem Bär: Wie verhält man sich richtig?

Aufregung macht sich breit, denn wieder ist ein Bär in Bayern unterwegs. Für Bruno, eigentlich JJ1, dem bekanntesten Braunbären in Bayern, endete das im Jahr 2006 tödlich. Er wurde erschossen. Jetzt ist im Gemeindegebiet von Mittenwald wieder einmal ein Braunbär in eine Fotofalle getappt.