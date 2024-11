Auch die NASA profitiert vom Patent-Boom an der Uni Erlangen

Beste Lösung für die Weltraum-Mission

Von dieser Förderung hat auch die Firma Golden Devices in Erlangen profitiert. In einem Gewerbegebiet im Süden der Stadt entwickelt sie gerade unter anderem Hochfrequenz-Antennen für Wettersatelliten. Mit diesen will die US-Raumfahrtbehörde NASA Hurrikane erforschen und überwachen. "Ich gehe mal schon davon aus, dass sich die NASA weltweit umgeschaut hat", sagt Mark Sippel, einer der Gründer. Und die beste Lösung kam offensichtlich aus Erlangen. "Am Ende war wohl das Gewicht entscheidend. Unsere Technologie ist nun mal leichter und das ist ein Vorteil für solche Missionen", so Sippel.

Auch die Uni profitiert vom Geschäftserfolg

Das Besondere ist: Die Antennen werden in einem Stück mit einem Drei-D-Drucker hergestellt und dann beschichtet. Das Verfahren haben sich Sippel und seine Mitgründer patentieren lassen. Das Bauteil für den Weltraum sieht aus wie der Auspuffkrümmer eines Mofa-Motors und es ist etwa so groß wie ein Taschenbuch. Das Erlanger Startup entwickelt und produziert filigrane Radar-Antennen in vielen Formen. Sie werden unter anderem auch fürs autonome Autofahren genutzt. Gleich mehrere Patente schützen den Herstellungsprozess.

Für Konstantin Lomakin, einen der anderen Geschäftsführer von Golden Devices, ist Erlangen ein Biotop für Gründer. "Wir konnten glücklicherweise an der Uni schon viel forschen zu diesem Themengebiet. Von daher trägt die Universität sicherlich einen signifikanten Anteil daran hat, dass wir so weit gekommen sind." Die Firma will in den kommenden Jahren zu einer festen Größe in der Branche werden. Von solchen erfolgreichen Startup-Unternehmen kann auch die Universität profitieren, sagt Präsident Hornegger. "Wir können als Mitgesellschafter einsteigen und später davon profitieren, wenn die Firma erfolgreich ist."