Ticker zum Ampel-Aus: Bayern fordert Stopp von Krankenhausreform

11.17 Uhr: Druck-Industrie sieht kein Problem bei Neuwahlen

Die Druckindustrie sieht kein Problem, für eine schnelle Neuwahl des Bundestages ausreichend Wahlzettel zur Verfügung zu stellen. "Bei zeitnaher Bestellung können die Druckereien die Wahlzettel für eine vorgezogene Bundestagswahl produzieren", machte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Druck und Medien, Kirsten Hommelhoff, deutlich. Die Branche sei auch "kurzfristig enorm leistungsfähig".

Hommelhoff kritisierte zugleich die Bundeswahlleiterin Ruth Brand: "Um von eigenen organisatorischen und verwaltungstechnischen Problemen abzulenken, gibt die Bundeswahlleiterin den schwarzen Peter an die Papier- und Druckindustrie weiter." Dies schade der Branche. Auch von Seiten der Papierindustrie heißt es, dass eine schnelle Neuwahl zu stemmen sei.

10.27 Uhr: Habeck will trotz Ampel-Aus Kraftwerksstrategie umsetzen

Wirtschaftsminister Habeck will auch nach dem Ende der Ampel-Koalition einzelne Vorhaben weiter vorantreiben. Er werde das Gesetz zur Kraftwerksstrategie umgehend den Ländern zur Anhörung vorlegen und es möglichst schnell im Kabinett beschließen lassen, sagte der Grünen-Politiker bei einem Energiekongress in Berlin. Neue Kraftwerke für die Energiesicherheit würden von den Ländern, unabhängig von den Farben der Landesregierungen, gefordert. "Da warten ganze Regionen darauf." Zudem solle am Mittwoch auch das Energiewirtschaftsgesetz im Kabinett vorgelegt werden. Es gehe um konkrete Punkte, bei denen niemand einen Wahlkampfvorteil habe. Er hoffe, dass alle hier zunächst an das Land dächten. "Vielleicht ist das Ende der Ampel mit ein bisschen Glück der Beginn von was Neuem", sagte Habeck.

10.23 Uhr: Union fordert im Streit um Wahltermin Steinmeier zum Handeln auf

In der Diskussion um den genauen Zeitpunkt der Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg (CDU), einen Appell an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerichtet. Im Deutschlandfunk sagte Middelberg: "Ich fordere auch ausdrücklich in dieser Radiosendung den Bundespräsidenten auf, jetzt den Kanzler auf seine Verfassungspflichten hinzuweisen und zu ermahnen." Der Kanzler müsse ohne eigene Mehrheit im Bundestag die Vertrauensfrage erklären.

Auch die Ankündigung von Scholz am Sonntag, die Vertrauensfrage möglicherweise auch noch im Dezember und nicht wie ursprünglich geplant erst im Januar zu stellen, reicht Middelberg nicht. Er forderte den Kanzler auf, die Vertrauensfrage bereits am Mittwoch zu stellen.

10.21 Uhr: Größte Stimmzetteldruckerei sieht Probleme bei Wahltermin im Januar

Der Geschäftsführer von Deutschlands größter Stimmzetteldruckerei hat einen Termin im Januar für riskant erklärt. "Zwei bis drei Wochen mehr sollte man sich in jedem Fall Zeit nehmen", sagte Bastian Beeck von der "Köllen Druck und Verlag" dem Magazin "Stern". Ein Termin im Januar sei nur "mit ganz viel Biegen und Brechen" möglich.

So sei Papier zwar längst reserviert worden. Aber durch die kurzen Fristen würde die Fehleranfälligkeit der Wahl erheblich steigen, gab Beeck zu bedenken. So würden beim Druck der Stimmzettel immer wieder Fehler passieren. Bei kurzen Fristen würde keine Zeit mehr für Korrekturen bestehen.

09.11 Uhr: FDP-Generalsekretär fordert Klarheit über Wahltermin und kritisiert "Hängepartie"

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert eine schnelle Entscheidung über den Termin für die Bundestagswahl. "Wir stehen vor enormen Herausforderungen. Diese Hängepartie in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt kann sich niemand leisten", sagte Djir-Sarai am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Jetzt müssen sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden. Deswegen ist es jetzt nicht die Zeit fürs Taktieren oder Probleme aussitzen. Jetzt muss das Land schnell entscheiden, wohin wir gehen."

09.08 Uhr: Unions-Fraktionvize : Wenn die Krise da ist, dann muss schnell gehandelt werden

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Andrea Lindholz, bezeichnet das Verhalten von Bundeskanzler Scholz als "mehr als skurril. Ich weiß nicht, in welcher Welt der noch lebt. Die ganze Zeitschinderei, die hier stattfindet - aus welchen Gründen auch immer - ist schlecht für unser Land." Das sagte sie im Radio-Interview in der "Welt am Morgen" auf Bayern 2. Auch das Argument, kleine Parteien hätten nicht genug Zeit, Kandidaten aufzustellen, lässt Lindholz nicht gelten: "Es war ja absehbar, es gibt eventuell schnellere Wahlen, das geistert schon ganz lange durch Berlin und durch diese Republik. Und unser Gesetz hat ganz klare Regeln für diesen Fall aufgestellt und an die müssen sich alle halten. Und hier ist immer noch Zeit genug, das ist für jeden zu schaffen."

09.02 Uhr: Haßelmann: Auch Grüne offen für frühere Vertrauensfrage

Auch die Grünen sind offen für eine Vertrauensfrage des Kanzlers vor dem 15. Januar. "Wir können uns auch vorstellen, einen früheren Termin zu haben", sagte Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann am Montag im ZDF, machte aber eine Einschränkung. Der Termin müsse so gewählt werden, "dass man sich dann auch als Parteien auf die Wahlen vorbereiten kann", betonte sie. Wichtig sei, dass "ein bisschen Ruhe und Seriosität in die Debatte" kommt. Zugleich übte die Grünen-Politikerin Kritik an Kanzler Olaf Scholz (SPD). "Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht heute hören 'Ich bin der Einzige, der das entscheidet' und morgen ist die Ansage 'Ach, sollen doch die Fraktionsvorsitzenden mal darüber diskutieren, wann ein Termin ansteht'", sagte Haßelmann. Man brauche da mehr Klarheit.

08.56 Uhr: Habeck kommt mit Steinmeier zusammen

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) trifft sich heute Vormittag zu einem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Es gehe um einen geordneten Weg zur Neuwahl. Am Nachmittag tritt Habeck seine erste Auslandsreise nach dem Scheitern der Ampel-Koalition an. Der Wirtschaftsminister fliegt in die portugiesische Hauptstadt Lissabon, um am Dienstag auf der weltgrößten Technologiekonferenz "Web Summit" eine Rede zu halten.

08.50 Uhr: Union will Regierung nicht bei Fortführung von Deutschland-Ticket unterstützen

Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) lehnt eine Unterstützung der CDU/CSU-Fraktion für rot-grüne Gesetzesinitiativen wie das Deutschland-Ticket ab. "Ich kann mir das nicht vorstellen", sagte Frei dem Podcast des Nachrichtenmagazins "Politico" vom Montag. Es sei nicht "davon auszugehen, dass wir wie so ein Einwechselspieler für die FDP jetzt rot-grüne Vorlagen einfach mittragen". Für die Unionsfraktion liege der Schwerpunkt eher bei Investitionen in die Infrastruktur.

07.02 Uhr: Bayern fordert Aussetzung von Lauterbachs Krankenhausreform

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition hat die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach gefordert, die Krankenhausreform vorerst auf Eis zu legen. Die CSU-Politikerin appellierte in der "Augsburger Allgemeinen" an alle Bundesländer, die Reform Ende November im Bundesrat zu stoppen. Für Gerlach steigen mit Neuwahl und Überarbeitung die Chancen auf eine sinnvolle Krankenhausreform. Sie hatte immer wieder Kritik daran geäußert.

06.59 Uhr: Scholz reist wegen Ampel-Aus nicht zur UN-Weltklimakonferenz

Bundeskanzler Scholz reist wegen des Bruchs der Ampel-Koalition nicht nach Baku. In Aserbaidschan beginnt heute die 29. UN-Weltklimakonferenz. Mitglieder aus etwa 200 Staaten beraten darüber, wie die Klimaerwärmung begrenzt werden kann. Umweltorganisationen fordern, dass die reichen Industriestaaten den armen Ländern eine Billion Dollar pro Jahr für den Klimaschutz bereitstellen.

06.54 Uhr: Bundesländer sorgen sich um Deutschlandticket

Zur Sicherung des Deutschlandtickets dringen Baden-Württemberg und Niedersachsen darauf, dass der noch bestehende Bundestag eine geplante Gesetzesänderung trotz Bruchs der Ampel-Koalition beschließt. Zwar hätten das Ampel-Aus und der nicht verabschiedete Haushalt für das kommende Jahr keine unmittelbaren Folgen für das Deutschlandticket, versicherte das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium, das den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz hat. Der baden-württembergische Ressortchef Winfried Hermann (Grüne) mahnte aber, nicht gebrauchte Mittel müssten dringend ins nächste Jahr übertragen werden - womöglich würde das Ticket sonst teurer.

06.51 Uhr: Scholz könnte noch vor Weihnachten Vertrauensfrage stellen

Kanzler Scholz ist grundsätzlich bereit, früher die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen als bisher angekündigt. In der ARD-Sendung "Caren Miosga" sagte Scholz am Abend, es sei es für ihn überhaupt kein Problem, die Vertrauensfrage noch vor Weihnachten zu stellen, wenn das alle so sähen. Er machte aber zur Voraussetzung, dass sich SPD-Fraktionschef Mützenich und Oppositionsführer Merz auf einen Termin einigen. Daran werde er sich orientieren, so der Kanzler.

04.07 Uhr: Bundeswahlleiterin berät mit Landeswahlleitern über Neuwahlen

Bundeswahlleiterin Ruth Brand berät am Montag mit den Landeswahlleitern über die Vorbereitung von Neuwahlen im Bund. Das virtuelle Treffen beginnt um 13.00 Uhr. Dabei handelt es sich nach Angaben der Behörde um eine "reguläre Vorbesprechung zur Wahlvorbereitung, wie sie auch bei jeder regulären Bundestagswahl vorgesehen ist".

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition will Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Vertrauensfrage im Parlament stellen, dann müssen nach der erwarteten Auflösung des Bundestags binnen 60 Tagen Neuwahlen folgen. Noch unklar ist der Zeitpunkt der Vertrauensfrage - Brand hatte vor "unabwägbaren Risiken auf allen Ebenen, insbesondere auf Gemeindeebene" durch einen zu frühen Neuwahltermin gewarnt.

01.01 Uhr: IG-Metall-Chefin warnt vor Stillstand – "Die Hütte brennt"

Die Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, warnt nach dem Bruch der Ampel-Koalition vor Stillstand. "Ab sofort sollten Regierung und Opposition konstruktiv mit Fokus auf soziale Sicherheit und Unterstützung für Industrie und Beschäftigte zusammenarbeiten. Das ist das, was das Land jetzt braucht", sagt Benner den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" laut Vorabbericht. Die Chefin der größten deutschen Gewerkschaft ruft dazu auf, die drängenden Fragen jetzt zu lösen - auch vor dem Hintergrund des US-Sieges von Donald Trump. "Die Hütte brennt. Deshalb brauchen wir dringend Lösungen bei den Energiekosten und für die Krise in der Automobilindustrie und vor allem die der Zulieferer." Die Lage sei ernst.