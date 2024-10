Nürnberger Erfindermesse mit nachhaltigen und pfiffigen Ideen

Von der Natur abgeschaut: Sich selbstreinigende Rollläden

Einen Stand weiter präsentiert Philipp Häfner von der Hochschule Ansbach eine neue Reinigungsmethode. Inspiriert hat ihn dazu der Kugelkäfer, ein nicht gern gesehener Gast in Altbauten, der aber eine besondere Eigenschaft hat. "Die Spalte zwischen Kopf und Schild hält er durch eine spezielle Struktur sauber. Bei jeder Bewegung transportiert er Staub heraus", sagt Häfner. Diesen Mechanismus hat er nachgebaut, um winzige Spalten zu reinigen. Zum Einsatz könnte die Technik etwa bei Fensterrollläden kommen. Beim Ein- und Ausfahren reinigen sich diese ganz von selbst, zeigt Häfner am Messestand.

Bayern hat bei Patentanmeldungen die Nase vorn

Die Erfinder können auf der Messe testen, wie gut ihre Ideen beim Publikum und vor allem bei Investoren ankommen, so der Messeveranstalter. Denn von der Idee zum verkaufsfähigen Produkt ist es ein langer Weg. Zudem bietet das Deutsche Patent- und Markenamt kostenlose Beratungen an, sagt Sprecher Til Huber.

Freie Erfinder, die unabhängig von Unternehmen und Forschungseinrichtungen arbeiten, haben im vergangenen Jahr in Deutschland 1.835 Patente angemeldet, so Huber. Im bundesweiten Vergleich hat Bayern mit 470 Anmeldungen die Nase vorn. Die meisten freien Erfinder sind nach wie vor männlich. Nur knapp 9 Prozent der Patente wurde von Frauen angemeldet.

Hochwasser-Warn-App für kleine Bäche

Eine junge Erfinderin auf der Messe ist Jana Spiller. Zusammen mit Niklas Ruf hat sie eine Hochwasser-Warn-App für kleine Bäche entwickelt. Wenn es regnet, steige vor allem der Wasserstand in kleinen Flüssen schnell an. "Aber gerade die werden nicht überwacht", so Spiller. Das soll sich mit den Sensoren und der dazugehörigen Warn-App ändern. "Jeder kann die Sensoren an einem kleinen Bach anbringen und damit seine ganze Region schützen", sagt die 16-Jährige aus dem baden-württembergischen Ochsenhausen.

Nachhaltige Wassernutzung im Badezimmer

Die iENA will auch jungen Erfindern eine Plattform bieten. Am Stand nebenan zeigen die beiden 16-jährigen Benjamin Rüdiger und Lorenz Schwarz aus Tuttlingen, ebenfalls Baden-Württemberg, eine kompakte Anlage fürs Badezimmer, die Duschwasser wieder aufarbeitet. Das Wasser kann dann für die Toilettenspülung genutzt werden. "Andere Anlagen sind im Keller verbaut, wir wollten eine günstigere Variante entwickeln, die direkt im Bad installiert werden kann", so Benjamin Rüdiger.