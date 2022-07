Alte Elektrogeräte: Entsorgung jetzt im Supermarkt möglich

Mauer Rücklauf: Sammelquote verfehlt

Der Ansatz, die Rückgabe von Elektroschrott so einfach wie möglich zu machen, hat Gründe. Schon seit Jahren verfehlt Deutschland regelmäßig Vorgaben der EU, was den Rücklauf angeht. Seit 2019 müssen eigentlich, gemessen an den neu in Umlauf gebrachten Elektrogeräten, 65 Prozent Altgeräte wieder eingesammelt werden. Zuletzt schafften die Bundesbürger gerade mal 44 Prozent. Außerdem werden gerade kleine Elektrogeräte gerne mal im Restmüll entsorgt. Damit sind sie raus aus dem Kreislauf und können nicht mehr weiterverwertet werden.

Im Supermarkt kommt man öfter vorbei

Im Schnitt produziert jeder Bundesbürger über zehn Kilo Elektroschrott pro Jahr. Verbindliche Sammelziele für die Hersteller gibt es nicht. Bislang sind defekte oder nicht mehr genutzte Elektrogeräte vor allem an den kommunalen Sammelstellen, zum Beispiel Wertstoffhöfen, kostenlos abgegeben worden. Auch wenn Mitte 2016 größere Einzel- oder Online-Händler gesetzlich verpflichtet wurden, elektrische und elektronische Altgeräte zurückzunehmen: Zu umständlich, zu kompliziert. Deshalb, so die Überlegung: Einkaufen geht jeder und wenn man dabei noch Elektroschrott loswerden kann, nutzen diese Möglichkeit vielleicht mehr Verbraucher.

Rücknahme im Fachhandel hat zugenommen

Ob die Rechnung aufgeht, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Immerhin gibt es bereits seit 2020 Anzeichen, dass auch im Elektronikfachhandel vermehrt größere Altgeräte abgegeben werden. Damals hat sich die Zahl der Rücknahmen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, heißt es bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (ear) in Nürnberg. Bei ear müssen sich alle Hersteller registrieren, wenn sie Elektro- und Elektronikgeräte in Umlauf bringen.