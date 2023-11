Abgelaufene Medikamente: Doch noch nehmen?

Erkältungen haben es so an sich, dass sie immer dann auftauchen, wenn man sie am wenigsten braucht. Besonders gern am Wochenende. Beim Griff in den Arzneimittelschrank fällt dann oft auf: Der Hustensaft ist schon vor einigen Monaten abgelaufen. Und die Kopfschmerztabletten dürfte man streng genommen auch nicht mehr nehmen. Bleibt also nur der Gang zur Apotheke? Oder verhält es sich bei Medikamenten wie bei vielen Lebensmitteln - und sie sind länger haltbar als vom Hersteller angegeben?

Studie: Einige Arzneistoffe nach 20 Jahren noch stabil

Ulrike Holz­grabe, Seniorprofessorin am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität Würzburg, ist dieser Frage unter Laborbedingungen nachgegangen. Sie untersuchte Arzneistoffe und Ampullen, die mindestens 20 Jahre, teils sogar über 40 Jahre alt waren. Das verblüffende Ergebnis: Zahlreiche Substanzen entsprachen selbst nach all den Jahren noch Arzneibuchqualität. Das heißt: Es gab keine unzulässigen Verunreinigungen und die Wirkstoffe hatten sich noch nicht abgebaut. "Überraschend stabil", folgerten Holzgrabe und ihre Mitautoren in der Deutschen Apothekerzeitung.

"Aus unseren Ergebnissen kann man schließen, dass viele Arzneimittel theoretisch länger gelagert werden können, aber das müssen systematische Stabilitätsstudien auch beweisen", erklärt Holzgrabe im Gespräch mit BR24. "Der Otto Normalverbraucher sollte sich strikt an das Verfallsdatum halten, denn die meisten verstehen nichts von der Sache und können nicht beurteilen, ob das Arzneimittel noch okay ist. Ich persönlich nehme 15 Jahre altes Ciprobay, weil ich weiß, dass keine Zersetzung stattgefunden haben kann." In Notfällen, sprich bei einem etwaigen Lieferengpass, könne man in einer Apotheke um Rat fragen, so Holzgrabe. "Aber das müssen Ausnahmen bleiben."