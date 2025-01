Wirtschaft in Bayern: Das sind die wichtigsten Daten

Am heutigen Mittwoch stellt der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck (Grüne) in Berlin den Jahreswirtschaftsbericht 2025 vor. Parallel fordern Wirtschaftsvertreter mit einem "Wirtschafts-Warntag" eine Wirtschaftswende. Wir haben nun zehn Kenngrößen herausgesucht, die zeigen, wie es der Wirtschaft in Bayern und Deutschland in den letzten Jahren erging. Ein Blick in die Daten.

1. BIP: Gesamtentwicklung der Wirtschaft

Der Messwert für die wirtschaftliche Leistung innerhalb eines Landes oder Bundeslandes ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) – also der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Jahr erwirtschaftet werden. Das BIP wird in Deutschland in Euro angegeben, entweder nominal oder real/preisbereinigt. Dabei wird das BIP mit der Inflationsrate verrechnet. In der Regel bedeutet ein steigendes BIP Wirtschaftswachstum beispielsweise aufgrund von steigenden Exporten, einer höheren Nachfrage aus dem Inland oder steigenden Investitionen.