DAX-Rekord und Rezession: So lief das Börsenjahr 2024 für Bayern

Siemens Healthineers: Beteiligung des Mutterkonzerns auf dem Prüfstand

Zum Jahreswechsel stehen zwei Unternehmen aus Bayern besonders im Fokus. So schauen die Anlegerinnen und Anleger auf den bayerischen Spezialisten für Medizintechnik Siemens Healthineers, weil der Münchner Mutterkonzern Siemens die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers infrage gestellt hat.

Ein Rückzug würde Siemens’ Fokus auf sein Kerngeschäft verstärken. Siemens Healthineers könnte 2025 durch einen reduzierten Siemens-Anteil mehr unternehmerische Flexibilität gewinnen.

BayWa: Ein schwieriges Jahr mit Sanierungsdruck

Die BayWa AG durchlebte 2024 eine existenzbedrohende Krise. Die kreditfinanzierte Expansion in andere Bereiche fiel dem Münchner Konzern auf die Füße, der sich ursprünglich auf Agrar- und Baustoffstoffe konzentriert hatte. Kurz vor dem Jahresende steht das Unternehmen noch einmal im Rampenlicht der Aktionäre. Denn um die 5,3 Milliarden Euro Schulden abzubauen, hat die BayWa AG einen klaren Sanierungsplan bis 2027 beschlossen. Über eintausend Stellen sollen wegfallen und etliche Standorte schließen.

Die Schrumpfkur trifft die Mitarbeiter hart, doch an der Börse sorgt sie für Aufatmen: Nach herben Rückschlägen konnte die BayWa-Aktie noch um etwa 20 Prozent am letzten Handelstag des Jahres zulegen. Auf Jahressicht liegt sie dennoch rund 65 Prozent im Minus.

Börsenausblick 2025: Geldpolitik im Fokus

In Deutschland endete das Börsenjahr 2024 am 30. Dezember bereits um 14 Uhr. Am Silvestertag ruht der Handel. Das neue Handelsjahr beginnt dann erst am Donnerstag (02.01.2025). Die Geldpolitik bleibt ein wichtiger Faktor: Die US-Notenbank Fed plant weniger Zinssenkungen als die EZB. Das könnte die Märkte auch 2025 erheblich beeinflussen.