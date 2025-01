Gehaltsvergleich – Bayerns Löhne gut, aber nicht top

Topverdiener sind die Ärzte

Beim Vergleich der Berufsgruppen gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede. Spitzenreiter sind Ärztinnen und Ärzte mit einem Verdienst von knapp 99.000 Euro im Jahr. In Bayern sind es sogar noch einmal tausend Euro mehr. Mit einem Abstand von rund 30.000 Euro folgen dann Angestellte in Banken und Versicherungen, Mitarbeitende in IT-Unternehmen, Ingenieure und Berater. Das sind die vier Top-Jobs sowohl in Bayern, als auch bundesweit. Wenn man auf die Branchen schaut, dann ist in Bayern die Luft- und Raumfahrtbranche der Favorit.