Verlustreiche Woche in Europa

Es war eine verlustreiche Woche an Europas Börsen: Der DAX verlor über die fünf Handelstage 2,4 Prozent auf 10.907 Punkte. Er war damit der schwächste europäische Index. Das hängt unter anderem mit dem hohen Anteil der Autowerte zusammen. Daimler veröffentlichte am Mittwoch einen Gewinneinbruch und eine Kürzung der Dividende. Strafe der Börse war ein Wochenverlust von fast 8,5 Prozent.

Wirecard unter Beschuss

Am schlimmsten traf es Wirecard mit minus 13 Prozent. Mehrfach berichtete die Financial Times, dass es bei einer Tochtergesellschaft in Singapur kriminelle Aktivitäten gegeben habe. Das Wirecard-Management weist alle Vorwürfe zurück, doch genutzt hat das offenbar nichts. Bei den vielen Verlierern sollte man die Gewinner nicht vergessen: Merck und Fresenius legten gegen den Trend bis zu 3,5 Prozent zu. Die US-Börsen melden kleinere Verluste. Der Euro kostet 1, 13 30 Dollar.