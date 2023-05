> Wirtschaft > Stephansposching will beim neuen BMW-Werk auch mitreden

BMW will ein großes Batteriewerk in Niederbayern bauen, zwischen Straßkirchen und Irlbach. Jetzt will auch Stephansposching, als Nachbargemeinde bei den Planungen um die neue Fabrik eingebunden werden, das sorgte für überraschte Gesichter.