Sprit und Heizöl gerade wieder billiger – Vergleichen lohnt sich

Das Ölförderkartell der Opec-Plus-Staaten hat sich unter der Führung von Saudi-Arabien und Russland offenbar verzockt bei seinen Preisabsprachen. Ein Opec-Treffen für Ende November wurde wegen Unstimmigkeiten abgesagt. Statt die Fördermenge wie abgesprochen niedrig zu halten und durch eine künstliche Verknappung den Ölpreis hoch zu halten, ist das Gegenteil passiert. Beim führenden Ölförderland Saudi-Arabien ist der Ärger groß. Die Saudis hatten viel Öl zurückgehalten, andere offenbar nicht. So lieferte Iran zuletzt so viel wie noch nie - trotz strengster internationaler Wirtschaftssanktionen. Auch Russland fördert und verkauft sehr viel zu reduzierten Preisen.

80 Dollar je Barrel: Wichtige Preismarke wurde nach unten durchbrochen

Am Weltmarkt kostete Öl, das in Einheiten von Barrel mit 159 Litern gehandelt wird, zeitweise unter 80 Dollar. Dieser Preis gilt als kritische Marke, damit Saudi-Arabien seinen Staatshaushalt finanzieren kann. Bei deutschen Autofahrern und Heizölkunden ist der Preisrückgang zum Teil schon angekommen. So meldet der ADAC um 10 Prozent günstigere Spritpreise an den Tankstellen, und der Brennstoff ist diesmal ausnahmsweise in der Heizperiode billiger. Der aktuelle Preisrutsch spiegelt den Rohölpreis der letzten vier Wochen wider.

Wie geht es 2024 weiter mit Heizöl- und Kraftstoffpreisen?

Gestützt wird der Abwärtstrend an den Ölmärkten von einer sinkenden Nachfrage aus China, wo die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst und folglich weniger Energie verbraucht. Der zweite Punkt ist die anziehende US-Ölförderung. Dort wird für 2024 wieder mehr Öl aus eigener Produktion erwartet, das dann nicht mehr am Weltmarkt gekauft werden muss. Für die Verbraucher in Deutschland ist wichtig, dass die Preisbewegung nach unten bei den petrochemischen Produkten derzeit größer ausfällt als die bevorstehende Steuererhöhung bei der CO2-Abgabe.

Jetzt noch schnell Heizöl kaufen – oder doch besser noch abwarten?

Ab Januar steigt der Preis der CO2-Abgabe pro Tonne Kohlendioxid von derzeit 35 Euro auf 40 Euro, was beim Heizöl einen Bruttoanstieg auf 12,74 Cent pro Liter ergibt. Die Mineralölwirtschaft rät betroffenen Haushalten, ihren Heizöltank im Keller noch vor dem neuen Jahr aufzufüllen. Das kann aber bei stärker fallenden Preisen auch eine Fehleinschätzung sein. Denn am günstigsten ist der Brennstoff in der Regel nach der Heizperiode, wenn am wenigsten gekauft wird.

Preisunterschiede in Deutschland: Ist es in Bayern tatsächlich teurer?

Ausgenommen von Autobahnraststätten, die in Bayern nicht unbedingt am teuersten sind, misst der ADAC regelmäßig ein Süd-Nord-Gefälle bei den Kraftstoffen. Auch in der Autobild stand häufig schon zu lesen, der Sprit sei im Süden zehn Cent teurer als in Norddeutschland. Als Beispiele fürs günstige Tanken werden häufig Hamburg und Berlin genannt, die näher an großen Raffinerien liegen wie Rotterdam in den Niederlanden oder Schwedt in Brandenburg an der Grenze zu Polen. Nach Schwedt werden aus Russland Ölprodukte wie Diesel und Rohöl direkt über die Druschba-Pipeline geliefert. Es fällt auch auf, dass die Preisunterschiede beim Diesel deutlich von den Benzinpreisen abweichen. Auch beim Diesel ist es tendenziell in Bayern am teuersten, während die niedrigsten Preise für den Selbstzünder zuletzt in Rheinland-Pfalz aufgerufen wurden, wie die jüngste Umfrage vom ADAC ergab.

Woran liegt es: Lieferwege oder Kaufkraft?

Am oberen Ende der Kraftstoffpreise werden häufig München und Stuttgart genannt, wo das Tanken am teuersten sein soll. Ein Grund dafür sollen Preisaufschläge der Mineralölkonzerne und ihrer Lieferanten innerhalb Deutschlands sein. Die beziehen ihre Produkte zu einem großen Teil aus Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden EU-Ländern Belgien und den Niederlanden. Dort sind wiederum die größten Spot-Märkte für Rohöl, Heizöl, Diesel und andere Kraftstoffe in Europa, wo täglich die Preise neu gemacht werden.

Ein anderer, viel banalerer Grund könnte aber auch sein, dass Mineralölkonzerne das Wohlstandsgefälle in Deutschland nutzen und dort die höchsten Preise nehmen, wo die stärkste Kaufkraft ist. Und in Bayern und Baden-Württemberg sind Einkommen und Verdienste deutlich höher als in den nördlichen Bundesländern oder in einem Stadtstaat wie Berlin. In Hamburg können Autofahrer bei höheren Tankstellenpreisen auf die umliegenden Flächenländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein ausweichen.

Tank-Apps: Sparen beim Tanken

Was alle Autofahrer tun können, egal ob im teureren Süden oder im günstigeren Norden, ist der Preisvergleich per Tank-App. Der wird von Verbraucherschützern auch dringend empfohlen. In einer Stadt wie München schwanken nämlich die Preise für Diesel oder E10 an manchen Tagen durchaus um bis zu zehn Cent, je nach Tageszeit und Wochentag oder auch einmal ganz schnell von einem Moment auf den anderen.

Dagegenhalten ist möglich, und das sogar mit kostenlosen Apps wie "ADAC Drive", oder dem vergleichsweise kostengünstigen "Benzinpreis-Blitz" mit Spritpreisen aus sieben Ländern mit oder ohne Werbung. Daneben gibt es auch Plattformen wie "clever-tanken.de", die eine Internetseite anbieten. So kann der Kunde auf dem Rechner zu Hause oder im Büro feststellen, wo die nächste Tankstelle ist, die gerade besonders günstige Preise bietet.