Neutraublinger Abfüllanlagenhersteller Krones erreicht Ziele

Zum Video: Job: Elektrotechnik, Data Science, Geographie

Vom Hörsaal in den Beruf: ARD alpha Uni begleitet drei Studenten bei ihrem Weg ins Berufsleben. Unter anderem Lukas - er ist Elektrotechniker in der Abteilung für Robotik bei Krones, einem Spezialisten für vollautomatisierte Abfüll- und Verpackungsanlagen in Neutraubling bei Regensburg.