Lieferengpässe bei Medikamenten erreichen neuen Höchstwert

Hinzu komme ein signifikant verstärktes Infektionsaufkommen. Im vergangenen Herbst und Winter gab es nach Angaben des Ministeriums einen erhöhten Bedarf an Antibiotika und ibuprofen- oder paracetamolhaltigen Arzneimitteln aufgrund von Atemwegserkrankungen oder Mittelohrentzündungen. "Die Kinder in meiner Praxis hatten letztes Jahr deutlich mehr bakterielle Infektionen wie Lungenentzündungen oder Mittelohrentzündungen, die eine Antibiotikatherapie benötigten, als dieses Jahr", bestätigt die Kinderärztin Önaldi-Gildein. "Wir hatten zudem eine viel heftigere RS-Virus-Welle." Ein Problem sei auch: Selbst, wenn die Lieferfähigkeit bei Tabletten gegeben war, fehlte es an Säften für Kinder.

"Erhöhte Nachfrage" häufigster Grund für Meldung

Das spiegelt sich auch in den Daten wider: 2020 waren häufig unzureichende Produktionskapazitäten die Ursache. 2023 war die erhöhte Nachfrage häufiger der Grund: Mehr als jede dritte Meldung wird darauf zurückgeführt. Im momentanen Winter sei die Infektionswelle allerdings schwächer, sagt Schlenk. Als Ursache für die aktuellen Probleme sieht sie strukturelle Mängel: "Es lag nicht allein an dem hohen Bedarf, sondern auch am Abriss von Lieferketten."

Auch der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie sieht eher ein strukturelles Problem: Die von den Krankenkassen erstatteten Preise für Arzneimittel der Grundversorgung seien regelmäßig zu niedrig, sodass pharmazeutische Unternehmen in Deutschland und Europa oftmals nicht mehr wirtschaftlich produzieren können.