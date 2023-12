Wie finde ich klimabewusste Geldanlagen?

Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher spezielle Energien wie Kohle oder Öl bei ihrer Geldanlage ausschließen möchten, müssen sie, so Anke Behn von der Verbraucherzentrale Bremen, zunächst einmal diesen Wunsch im Anlagegespräch äußern. Darüber hinaus könne man sich auch an Nachhaltigkeits- oder Kirchenbanken wenden, denn diese hätten bewusst umfangreiche Kriterien zu diesem Thema für sich definiert.

"Möchten Verbraucher und Verbraucherinnen sich vorab informieren, oder sich selbst um die Auswahl kümmern, hilft bei Investmentfonds der Blick in den Jahresbericht oftmals weiter", so Behn. Dort finde man beispielsweise bei Aktienfonds die Unternehmen, in die der Fonds investiert sei.

Datenbank zur Orientierung

Eine Orientierungshilfe bietet auch die Seite Faire Fonds von den Nicht-Regierungs-Organisationen Facing Finance und Urgewald. In der öffentlich zugänglichen Datenbank können potenzielle Anleger und Anlegerinnen entweder einen bestimmten Fonds bezüglich Themen wie Öl und Gas, Kohle oder CO2-Ausstoß prüfen, oder sich ganz allgemein Fonds bezüglich kontroverser Themen anschauen. "Wir geben den Anlegerinnen und Anlegern einen ersten Überblick, in welche konfliktbehaftete Unternehmen investiert wird. Wir verstehen das aber nicht als Investmentberatung, sondern wir geben eine erste Orientierung, die aber schon den Weg weist: will man nachhaltig investieren", sagt Thomas Küchenmeister von Facing Finance.

Tages- und Festgeld – frei von Konflikten?

Meist ist es schwierig, herauszufinden, welchen Unternehmen die Hausbank Kredite gewährt. Sind es Unternehmen, die in Öl und Gas oder in Kohle investiert sind? Unternehmen, die Menschenrechte missachten und Umweltzerstörung in Kauf nehmen? Diese Informationen veröffentlichen Banken in der Regel nicht. Wer Wert auf Informationen wie diese legt, bevor er ein Tages- oder Festgeldkonto anlegt, kann sich am Fair Finance Guide Deutschland orientieren. Dieser ist ein Teil der Initiative Fair Finance International, die eine Bewertungsmethodik für die Kredit- und Anlagepolitik von Banken entwickelt hat. Der Fair Finance Guide Deutschland ist eine Kooperation von Facing Finance, dem Südwind Institut für Ökonomie und Ökumene und der Verbraucherzentrale Bremen.

Greenwashing – leider ein großes Thema

Leider ist Greenwashing in der Branche nach wie vor ein großes Thema. Küchenmeister kritisiert: "Viele Banken werben mit Hochglanzprospekten für Nachhaltigkeit und appellieren an die Verantwortlichkeit ihrer Kundschaft und investieren aber gleichzeitig in Kohlekraftwerke und finanzieren neue Ölpipelines." Der geschäftsführende Vorstand von Facing Finance bedauert, dass es nach wie vor keine gesetzliche Definition von nachhaltigen Geldanlagen gebe.