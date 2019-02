Hoffen auf Ende des Handelsstreits

Die Hoffnungen auf ein Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China haben die Börsen beflügelt. Bei der gut verlaufenden Verhandlungsrunde in Peking gab es noch kein Ergebnis, aber die Gespräche sollen bereits kommende Woche in Washington fortgesetzt werden. Der DAX wurde noch einmal um 1,9 Prozent angeschoben auf 11.300 Punkte. Über die Woche gesehen legte er rund 3 Prozent zu. Die Allianz verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 190 Euro. Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 hebt der Münchner Versicherer die Dividende von 8 auf 9 Euro an.

Kursrally bei Scout24

Der größte Tagesgewinner war allerdings die Aktie des Onlineportals Scout24. Die beiden Finanzinvestoren Blackstone und Hellmann & Friedmann wollen das Unternehmen kaufen und bieten 46 Euro je Aktie. Das war dann auch exakt der Schlusskurs. In New York steigt der Dow Jones um 1,4 Prozent. Der Euro kostet 1,1270 Dollar.