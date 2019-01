DAX tritt auf der Stelle

Die deutschen Börsen haben sich heute - zumindest unter dem Strich - kaum bewegt. Der DAX schloss mit einem kleinen Plus bei 11.219 Punkten. Händler verwiesen auf zwei große Unsicherheitsfaktoren: So wird am Abend das Votum des britischen Unterhauses zum weiteren Vorgehen im verfahrenen Brexit-Prozess erwartet.

USA gehen gegen Huawei vor

Außerdem blickt man an den Finanzmärkten mit Sorge auf die neue Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit. So geht Washington ja jetzt mit juristischen Mitteln gegen den chinesischen High-Tech-Riesen Huawei vor. Die Vorwürfe: Verstöße gegen Iran-Sanktionen und Technologie-Diebstahl. Das könnte die Stimmung bei den Verhandlungen trüben, zu denen morgen eine chinesische Handels-Delegation nach Washington reist. Größter Verlierer im DAX war die Aktie des Software-Konzerns SAP mit einem Minus von 2,8 Prozent. Die US-Börsen tendieren uneinheitlich. Der Dow Jones steigt um 0,3 Prozent, die Nasdaq fällt um 0,7 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1425 Dollar.