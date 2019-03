Börse: DAX mit Gewinnen ins Wochenende

Die deutschen Börsen sind mit einem deutlichen Plus in das Wochenende gegangen. Der DAX stieg um 0,9 Prozent auf 11.526 Punkte. Für den Aufwärtstrend sorgte vor allem die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen den USA und China. Der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin hatte erklärt, die Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits mit China verliefen konstruktiv. Experten wie die Analysten der Bank UBS rechnen mit einer teilweisen Senkung der US-Strafzölle im Gegenzug für chinesische Zugeständnisse bei Importen, Marktzugängen und beim Schutz geistigen Eigentums.

Brexit-Chaos sorgt für Schulterzucken

Die neue Schlappe für die britische Premierministerin Theresa May und ihren Brexit-Deal im Unterhaus nahmen die Investoren dagegen gelassen auf. Größter Gewinner im DAX war die Aktie von ThyssenKrupp mit einem Plus von 3,8 Prozent. Das Unternehmen sicherte sich einen Großauftrag aus Brasilien. Dagegen verloren Wirecard-Aktien 8,7 Prozent an Wert. Der Dow Jones steigt um 0,6 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1225 Dollar.