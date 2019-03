Börse: Commerzbank erfreut die Anleger

Im laufenden Jahr 2019 bleibe das Umfeld herausfordernd und man habe trotz vieler Fortschritte noch einige Aufgaben vor sich, erklärte Commerzbank-Chef Martin Zielke im Geschäftsbericht an die Aktionäre. Trotzdem erwartet der Vorstand nach dem Gewinnsprung im vergangenen Jahr in diesem Jahr unter dem Strich ein leicht höheres Konzernergebnis als im Vorjahr, dank steigender Kundenzahlen, wie es heißt. Das erfreut die Anleger, die Aktien der Commerzbank ziehen um drei Prozent an, auf sieben Euro je Anteil.

Vorsicht hält an

Zu den Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank gab es keine Auskunft. Die Aktien der Deutschen Bank verteuern sich um 1,3 Prozent. Insgesamt sinkt der DAX um 0,3 Prozent, auf 11.384. Vor allem das Brexit-Chaos sorge bei Marktteilnehmern für Zurückhaltung, heißt es bei der Landesbank Helaba zur Erklärung. Der Euro notiert bei 1,1274 Dollar.