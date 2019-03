Börse: DAX schließt 0,6 Prozent im Plus

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt war ziemlich gut – und das obwohl sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA das Vertrauen der Konsumenten überraschend verschlechtert hat. Der DAX schloss 0,6 Prozent im Plus bei 11.419 Punkten.

Kurssprung bei Wirecard-Aktien

Dazu trugen vor allem die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard bei. Die sprangen um mehr als 26 Prozent nach oben. Ein Anteilsschein ist damit rund 125 Euro wert. Nach Manipulationsvorwürfen gegen die Firma aus Aschheim bei München hat eine Untersuchung Indizien für mögliche strafbare Verstöße einzelner Mitarbeiter im Fernen Osten gezeigt. Die von dem Unternehmen beauftragte Singapurer Kanzlei Rajah & Tann habe aber keine Feststellungen zu Round-Tripping - zu Scheinumsätze mit verschobenen Geldern oder Korruption getroffen, teilte der Dax-Konzern heute mit. Auch hätten sich daraus keine Erkenntnisse für eine strafrechtliche Verantwortung der deutschen Konzernzentrale ergeben. An der Wall Street in New York steigen die Kurse ebenso. Und der Euro ist 1,12 89 Dollar wert.