Börse: Vorsicht an den Börsen hält an

Angesichts der Unsicherheiten ist die Stimmung unter den deutschen Exporteuren so schlecht wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr, wie Daten des Münchner Ifo-Instituts zeigen. Außerdem hat sich die Stimmung der privaten Verbraucher den zweiten Monat in Folge eingetrübt. Aber immerhin geht es an den europäischen Börsen heute Mittag im Großen und Ganzen nicht abwärts. Selbst der Leitindex an der Londoner Börse ist leicht im Plus mit 0,2 Prozent.

Airbus gesucht

Der EuroStoxx 50 kann 0,4 Prozent zulegen, der DAX steigt um 0,2 Prozent und der MDAX gewinnt 0,7 Prozent. Bei den Nebenwerten liegt Airbus ganz vorne mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent. Der europäische Flugzeugbauer hat einen Großauftrag aus China erhalten, der sich nach Informationen aus dem französischen Präsidialamt auf 30 Milliarden Euro belaufen soll. Der Euro steht bei 1,13 22 Dollar.