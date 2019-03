Börse: Apple-Aktien schieben Dow an

Die Anleger freuten sich wohl noch einmal über die Aussicht, dass die Notenbank Fed den Leitzins womöglich das ganze Jahr über nicht mehr anheben wird. Das ist für die Börsen gut, für die Finanzbranche jedoch ein Problem, deshalb zeigten die Titel von JP Morgan am Ende fast 2 Prozent ins Minus. Apple-Aktien verteuerten sich dagegen um rund vier Prozent. Analysten hatten sich positiv zum geplanten Video-Dienst des Unternehmens geäußert. Der soll künftig für sprudelnde Gewinne sorgen.

Wirecard-Vorstand angeblich unter Verdacht

An den deutschen Märkten bremste heute wohl erneut vor allem das Brexit-Chaos. Und so gab der DAX ein halbes Prozent nach. Unter Druck dabei erneut vor allem Wirecard. Ein Vorstand des Unternehmens soll direkt an unsauberen Geldtransfers nach Singapur beteiligt gewesen sein, wie die Financial Times berichtet. Wirecard-Aktien verloren fast 6 Prozent. Und noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,13 65 Dollar.