Börse: Google mischt Spielemarkt auf

Googles Plattform mit dem Namen Stadia soll noch in diesem Jahr starten. Die Spiele laufen auf Googles Servern im Netz und werden über eine schnelle Daten-Verbindung auf die Geräte der Nutzer übertragen. Zur Steuerung stellte Google bereits einen eigens entwickelten Controller vor. Interessant auch: der Spielverlauf kann aufgezeichnet und in Echtzeit auf Googles Videoplattform YouTube übertragen werden. Das Angebot könnte also den Spielemarkt kräftig aufmischen.

Spieleaktien im Minus – Nikkei im Plus

Und so gaben die Aktien von Sony und Nintendo beide über 3 Prozent nach. Der Nikkei Index schaffte dagegen insgesamt ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Man hofft an den Börsen weltweit heute auf ein Signal für eine lockerere Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed. Noch zum Euro: der steht aktuell bei 1,13 50 Dollar.