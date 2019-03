Börse: US-Anleger warten auf Fed

Immerhin aber standen am Ende leichte Gewinne an den Tafeln. Der Dow Jones ist mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel gekommen. Genauso viel war es beim Nasdaq-Index. Spitzenreiter im Dowe waren die Aktien der Investmentbank Goldman Sachs und des Gesundheitsdienstleisters United Health mit 2 bzw. 1,5 Prozent Plus.

Boeing muss um Zulassung für 737 MAX bangen

Schlusslicht war wieder einmal die Boeing-Aktie. Nach den Flugzeugabtstürzen wird nun darüber geredet, dass die Zulassung für den Typen der Unglücksmaschinen 737 Max entzogen wird. Boeing-Titel schlossen erneut fast 2 Prozent im Minus. An den deutschen Märkten lief es beim DAX heute nicht gut. 0,3 Prozent Plus standen hier am Ende zu Buche. Schlusslichter waren Covestro und Infineon. Noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,13 40 Dollar.