Börse: DAX beginnt Handel mit kleinem Gewinn

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben uneinheitlich begonnen. Der DAX notiert 0,1 Prozent im Plus bei 11.597 Zählern. All zu viel bewegt sich nicht. Die Anleger haben sich an die Brexit-Unsicherheiten zwar schon gewöhnt, doch die Unruhe an den Märkten kann kaum kleiner werden, wenn nicht in Sicht ist, wie der Austritt Großbritanniens aus der EU verlaufen soll und welche Folgen dies haben wird.

Wirecard wieder unter Druck

Die größten Verlierer im DAX sind die Aktien von Wirecard mit minus 5,8 Prozent. Händler begründen das mit einer Verkaufsempfehlung von Citi. Die Papiere des Kunststoffherstellers Covestro legen mit 1,6 Prozent im DAX am meisten zu. Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind uneinheitlich. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,13 28 Dollar wert.