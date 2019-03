Börse: Brexit interessiert auch die Amerikaner

Der Dow Jones verlor kurz vor dem Votum seine Tages-Gewinne weitestgehend und machte dann - nachdem klar gewesen ist, dass das britische Parlament keinen harten Brexit will - wieder einen Satz nach oben. Herausgekommen ist ein Plus von fast 150 Punkte beim Dow oder rund ein halbes Prozent. Der Nasdaq-Index verbuchte knapp ein Prozent Gewinn.

Boeing-Aktie kam ungeschoren davon

Obwohl US-Präsident Trump nun doch anordnete, alle Maschinen des umstrittenen Flugzeugtyps Boeing 737 Max in den USA am Boden zu lassen, legte der Kurs der Aktie am Ende sogar leicht zu. Auch an den deutschen Märkten sah es nicht schlecht aus, mit 0,4 Prozent Plus beim DAX. Extrem schwach, mit fast 7 Prozent Minus, allerdings Wirecard. Die Staatsanwaltschaft in Singapur warf dem deutschen Unternehmen vor, Ermittlungen gegen Wirecard massiv zu behindern. Und noch zum Euro: der steigt zu US-Börsenschluss auf 1,13 25 Dollar.