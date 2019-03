Börse: Hin und Her im DAX bei Wirecard

Gestern hatte man geglaubt die Vorwürfe wären vom Tisch. Heute nun legt die Staatsanwaltschaft in Singapur nach und wirft dem deutschen Unternehmen vor, legitime Ermittlungen zu beeinflussen und die Ausübung polizeilicher Arbeit zu behindern. Das wiegt schwer. Die Aktie sackte heute am Ende fast 7 Prozent ab.

DAX-Gewinne trotz Brexit-Gezerre

Insgesamt war die Stimmung aber überwiegend gut. Das lag jedoch weniger an positiven Meldungen aus Deutschland oder Europa. Im Gegenteil, das Gezerre um den Brexitvertrag drückt weiter ganz kräftig auf die Stimmung. Aber an der Wall Street geht es heute in Folge erfreulicher Konjunkturdaten aufwärts, beim Dow Jones aktuell um 0,6 Prozent. Und Kursanstiege an der US-Märkten halfen dem DAX am Nachmittag aus der Verlustzone heraus. Am Ende stand fast ein halbes Prozent Plus zu Buche. Der M-DAX legte knapp ein Prozent zu. Noch zum Euro: der steht bei Werten knapp über 1,13 Dollar.