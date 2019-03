B5 Börse: DAX mit Nullnummer zum Wochenstart

Der DAX tritt zum Start der neuen Woche auf der Stelle. Er schloss 9 Punkte tiefer bei 11.593. MDAX und TecDAX schaffen dagegen kleinere Gewinne von bis zu 0,4 Prozent. Unter dem Strich bleibt festzustellen: Die Börsen haben einen guten Start ins neue Jahr geschafft und scheinen das erreichte Jahreshoch auch Anfang März verteidigen zu können.

Treffen Trump - Xi Jinping

Aus den USA berichten Medien, dass US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jingpin Ende des Monats ein Treffen planen. Das hat aber nur Sinn, wenn die beiden ein Abkommen unterschreiben, das den Handelskonflikt endlich beendet. Im DAX erholen sich Bayer um 1,3 Prozent auf gut 72 Euro. Auf den Plätzen folgen Infineon und Merck. FMC verlieren dagegen 2,3 Prozent. In New York starten die Börsen etwas schwächer in die Woche. Der Dow Jones verliert 0,8 Prozent. Der Euro kostet 1,13 30 Dollar.