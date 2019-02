US-Börsen geben nach, DAX im Plus

Das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und der Führung Nordkoreas ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Das hatte auch Konsequenzen an der Wall Street. Denn immerhin hatte der US-Präsident im Vorfeld große Erwartungen geweckt. Ähnlich optimistisch hatte sich Trump zuletzt zu den wichtigen Handelsgesprächen mit der chinesischen Regierung geäußert, und da gibt es nun offenbar bei vielen Investoren Zweifel, ob Washington diese Ankündigungen mit handfesten Ergebnissen unterfüttern kann, hieß es an den New Yorker Börsen.

Wall Street mit Verlusten

Zum Handelsende überwogen an der Wall Street die Verluste. Der Dow Jones und der Nasdaq-Index gaben um 0,2 Prozent nach. Die Aktien von Boeing verteuerten sich um 1 Prozent. British Airways hat sich bei einem Großauftrag für Flugzeuge des US-Herstellers entschieden. Hierzulande tendierten die Börsen freundlicher. Der DAX kletterte um 0,3 Prozent nach oben auf 11.516 Punkte. Nach starken Zahlen verteuerten sich Zalando um 24 Prozent. Und der Euro notierte bei 1,1375 Dollar.