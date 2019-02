DAX weiter im Aufwind

Die deutschen Börsen haben den Aufwärtstrend der Vortage fortgesetzt. Der DAX stieg um 0,3 Prozent auf 11.541 Punkte. Es war der sechste Handelstag in Folge mit Gewinnen, und damit die längste Erfolgsserie seit mehr als 1 ½ Jahren. Für gute Stimmung sorgte weiter die Hoffnung auf eine Annäherung der USA und Chinas in ihrem Handelsstreit. Aber auch starke Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten stützten den Markt. So hat sich die Verbraucherstimmung in den USA zuletzt stärker aufgehellt als erwartet.

Fed-Rede ohne Überraschungen

Keine Überraschung bot ein Auftritt von Jerome Powell. In Washington bestätigte der Chef der US-Notenbank frühere Signale, man plane vorerst keine weiteren Zins-Anhebungen. Größter Gewinner im DAX war die Aktie von BASF mit einem Plus von mehr als 4 Prozent. Das Unternehmen erwartet in diesem Jahr eine positive Trendwende beim Gewinn und hebt die Dividende an. In New York traten Dow Jones und Nasdaq auf der Stelle. Und der Euro notierte bei 1,1390 Dollar.