DAX verliert 0,3 Prozent

Die Handelswoche am deutschen Aktienmarkt hat gestern freundlich begonnen – geht nun aber durchwachsen weiter. Die Kurse bewegen sich nur wenig. Der DAX fällt um 0,3 Prozent auf 11.469 Punkte. Die Unsicherheit ist wieder spürbar. Handelsstreitigkeiten und Brexit treiben die Investoren wieder stärker um, auch wenn es aktuell keine substanziell neue Entwicklung gebe, sagte ein Marktbeobachter an der Börse.

Anleger setzen auf BASF

Die größten Gewinner im deutschen Leitindex sind die Papiere von BASF mit einem Plus von 3,8 Prozent. Der weltgrößte Chemiekonzern will trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Marktbeobachtern zufolge sorgt aber vor allem der Ausblick des Konzerns für Optimismus - insbesondere die erwartete leichte Erholung der Geschäfte mit der Automobilindustrie. Wie schon gestern sind Covestro-Papiere die größten Verlierer im Index mit minus 3,8 Prozent. Der Vorstand des Kunststoffkonzerns kündigte gestern einen Gewinneinbruch in diesem Jahr an.Und der Euro ist 1,1360 Dollar wert.