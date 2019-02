Börsen hoffen auf Handels-Kompromiss

Die nächste Welle von Strafzöllen scheint nicht zu kommen im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Trump twitterte, die Verhandlungen mit Peking seien bisher sehr positiv verlaufen. Er kündigte außerdem ein neues Treffen mit der chinesischen Führung an. An den Börsen reagierte man sehr erleichtert. Die wichtigsten Marktindices in China sprangen um bis zu 5 Prozent nach oben. Ganz so euphorisch zeigten sich die westlichen Aktienmärkte zwar nicht, aber es ging dennoch nach oben.

DAX setzt Gewinnserie fort

Hierzulande stieg der DAX um 0,4 Prozent auf 11.505 Punkte. Das war der fünfte Handelstag mit Gewinnen in Folge. In New York kam der Dow Jones um 0,3 Prozent voran, die Nasdaq gewann 0,4 Prozent. Die Aktie des Industrie-Riesen General Electric verteuerte sich um mehr als 6 Prozent. Der Siemens-Rivale verkauft seine Sparte Biopharma für mehr als 20 Milliarden Dollar. Das Unternehmen will sich auf nur noch wenige Bereiche konzentrieren. Und der Euro notiert bei 1,1365 Dollar.