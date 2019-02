DAX setzt Gewinnserie fort

Die Erleichterung war heute spürbar an den Aktienmärkten: Im Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich eine Entspannung ab. Sowohl US-Präsident Trump als auch die chinesische Seite sprachen von vielversprechenden Verhandlungen. Damit könnten neue Strafzölle ausbleiben. Diese Aussicht trieb bereits am Morgen vor allem die Kurse an den chinesischen Börsen nach oben. Auch am deutschen Aktienmarkt war die Stimmung freundlich, wenn auch nicht ganz so euphorisch.

DAX mit bester Serie seit Monaten

Der DAX stieg um 0,4 Prozent auf 11.505 Punkte. Damit schloss das Börsenbarometer den fünften Tag im Folge mit einem Plus, die längste Gewinnserie seit dem vergangenen Juli. Größte Gewinner im DAX waren die Aktien von Adidas und Volkswagen mit Aufschlägen von 3 Prozent. Bei Volkswagen reagierten die Anleger unter anderem auf eine höhere Dividende. In New York gewinnt der Dow Jones 0,7 Prozent, die Nasdaq legt 0,9 Prozent zu. Und der Euro notiert bei 1,1345 Dollar.