Wall Street schließt mit kleinen Gewinnen

Der DAX hat den Handel mit dem höchsten Schlusskurs seit 2einhalb Monaten beendet – knapp über der Marke von 11.400 Punkten. Das war ein Plus von 0,8 Prozent. Dabei half die Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China und auch gute Nachrichten von Firmen wie Fresenius. Das Unternehmen schnitt im vergangenen Jahr etwas besser ab als gedacht. Die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care standen ganz oben im DAX mit bis zu plus 5 Prozent. Wirecard waren mit minus 5 Prozent die größten Verlierer im DAX.

Fed legt Protokolle vor

In den USA hat die Notenbank Fed die Protokolle ihrer Januar-Sitzung veröffentlicht. Aus denen geht hervor, dass die Fed erwägt, den Abbau ihrer in der Wirtschaftskrise massiv aufgeblähten Bilanz noch in diesem Jahr zu stoppen. Händler am Geldmarkt blieben zugleich bei ihrer Einschätzung, dass die Fed in diesem Jahr keine Zinserhöhung vornehmen wird. Die Wall Street schloss mit kleinen Gewinnen - der Dow Jones mit plus 0,2 Prozent bei 25.954 Punkten. Und der Euro ist 1,13 43 Dollar wert.