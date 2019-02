DAX kann weiter zulegen

Thyssenkrupp will nach der Aufspaltung in zwei Unternehmen die Führungsstruktur verschlanken. Bis zum Geschäftsjahr 2020/21 will der Konzern die Verwaltungskosten für beide Unternehmen senken, von 380 Millionen auf unter 300 Millionen Euro. Betriebsbedingte Kündigungen soll es durch die Teilung nicht geben. Im abgelaufenen Quartal hat Thyssenkrupp operativ weniger verdient und zudem vor Konjunkturrisiken gewarnt. Vorbörslich noch im Plus, hat die Stimmung zum Handelsauftakt gedreht.

DAX startet ein Prozent höher

Die Aktien von Thyssenkrupp verbilligen sich um 1,6 Prozent und sie stehen damit ganz oben auf der kurzen Verliererliste im DAX. Insgesamt kann der Leitindex weiter punkten. Er steigt um ein Prozent auf 11.124. Die Anleger setzen offensichtlich auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China und auf eine Einigung im Haushaltsstreit in den USA. Zudem gibt der Euro nach auf 1,12 89 Dollar.