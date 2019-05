Börse: Börsen bleiben unter Druck

Das belastet an den deutschen Börsen in erster Linie die Autowerte. VW knicken hier um 3,6 Prozent ein. Die Wolfsburger haben eines ihrer größten Werke in Mexiko. Daimler und BMW beginnen in dem Land gerade mit der Produktion. BMW Titel geben 2,1 Prozent ab und Daimler 2,8 Prozent. Ganz oben auf der Verliererliste stehen die Anteile von Wirecard mit einem Minus von 11,5 Prozent.

Wirecard deutlich unter Druck

Den Titeln setzt ein Handelsblatt-Artikel zu, demzufolge dem Zahlungsdienstleister Schadenersatzklagen drohen, da das Unternehmen Dienstleister für betrügerische Trading-Seiten gewesen sein soll. Das Unternehmen wies dies zurück: Seines Wissens gehe niemand in dem Zusammenhang gegen Wirecard vor, hieß es in einer Stellungnahme. Der DAX knickt um 1,8 Prozent ein und fällt auf 11.685. Der Euro steht bei 1,11 49 Dollar.