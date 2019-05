Börse: DAX schließt deutlich im Minus

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel mit deutlichen Verlusten beendet. Der DAX verlor 1,8 Prozent auf 11.952 Punkte. Der TecDAX büßte 2,5 Prozent ein. Marktbeobachtern zufolge trug die schlechtere Stimmung in der deutschen Wirtschaft dazu bei. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist ja gesunken. Hinzu kamen die Konjunktursorgen in Zusammenhang mit Zollstreitigkeiten zwischen den USA und China, denn die Anleger fürchten eine Eskalation des Konflikts.

Finanzwerte unter Druck

Diese Sorgen waren am gesamten europäischen Markt spürbar. Vor allem Finanzwerte waren wegen der Konjunkturängste unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt besonders auch die Papiere der Deutschen Bank – allerdings vor allem wegen der Kritik der Aktionäre auf der Hauptversammlung. Zeitweise notierten die Aktien der Deutschen Bank auf einem historischen Tief. Am Ende schlossen die Papiere 2,4 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein ist damit rund 6,50 Euro wert. An der Wall Street verliert der Dow Jones 1,5 Prozent. Und der Euro ist 1,11 65 Dollar wert.